Qui Salisburgo, indisponibili Fernando, Capaldo e Tijani. In dubbio Adamu e Solet

Il Salisburgo si appresta a partire per Milano dove giocherà domani sera contro il Milan una sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Sono tre i giocatori della Red Bull sicuramente indisponibili per la gara di San Siro: Nicolas Capaldo (ginocchio), Fernando (coscia), Samson Tijani (gamba). Inoltre vi sono anche due giocatori in dubbio: Junior Adamu, autore del gol al Chelsea settimana scorsa, e Oumar Solet (coscia per entrambi). Lo riporta il sito della società austriaca.