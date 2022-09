Qui Sampdoria. Blucerchiati con qualche acciacco in difesa: Colley non ci sarà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Il Secolo XIX, la Sampdoria si presenterà alla sfida di questa sera alle 20.45 contro il Milan, in programma allo stadio Marassi, con qualche acciacco in difesa. Come già confermato anche da Giampaolo in caonferenza stampa, non sarà della partita Omar Colley, neanche convocato. Al centro della retroguardia prenderanno dunque posto Ferrari e Murillo. Entrambi i giocatori hanno però avuto alcuni problemi fisici in settimana e non sono al 100%.