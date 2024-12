Ranieri a DAZN a pochi minuti da Milan-Roma: "L'idea è giocare in verticale"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Milan:

"Avremo delle opportunità, ce le avrà anche il Milan, vedremo chi riuscirà a sfruttarle. Vincere contro una grande squadra dà sempre qualcosa in più, ma noi dobbiamo guardare a lungo termine. Mi piace dare emozioni ai tifosi e le emozioni le dai costruendo azioni da gol. Giochiamo in velocità, in verticale. Ci sarà il momento in cui si dovrà tenere palla, ma l'idea è di giocare in verticale".

Sulla panchina di Pellegrini

"Non è contento, guai se lo fosse. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca sempre di fare il massimo".