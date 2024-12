Ranieri ha già parlato: oggi solo allenamento di rifinitura per la Roma

Ieri la Roma è tornata al centro sportivo di Trigoria per riprendere gli allenamenti, a soli due giorni dall'attesissima sfida contro il Milan, che si disputerà a San Siro domani sera. Questo il report di ieri, riportato da vocegiallorossa.it: "La sessione è iniziata con un'attività leggera di riscaldamento con il pallone. Successivamente, i giallorossi si sono concentrati su un riscaldamento più intenso, caratterizzato da scatti brevi, esercizi fisici e lavori atletici mirati a migliorare resistenza e rapidità. Al termine dell'allenamento, la squadra ha concluso con una partitella, un momento utile per affinare schemi e movimenti in vista della prossima gara".

Assente ancora Bryan Cristante che, stando così le cose, difficilmente tornerà a disposizione di mister Ranieri per la sfida con i rossoneri: problema alla caviglia per l'ex Milan. Oggi previsto l'allenamento di rifinitura. Mister Ranieri ha già parlato ieri. Questa la probabile formazione giallorossa:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

A disp.: Ryan, Marin, Abdulhamid, Hermoso, Sangaré, Dahl, Celik, Zalewski, Pisilli, Le Fée, Pellegrini, Soulé, Shoumorodov.

All. Claudio Ranieri

Squalificati: -

In dubbio: -

Indisponibili: Cristante (problema alla caviglia).