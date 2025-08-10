Juventus, Tudor: "Se ho parlato con Vlahovic? Parlo con tutti, sta lavorando bene"

Igor Tudor in conferenza stampa ha presentato Borussia Dortmund-Juventus, gara amichevole in programma domani alle 17:30. Tra gli argomenti affrontati anche la questione esuberi: "Si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall'anno scorso. Siamo un po' tanti, poi si fanno le partitelle, possono giocare sempre in venti, però abbiamo organizzato il lavoro per tutti, poi vedremo cosa succede fino al 31, che il mercato è aperto”.

L'allenatore bianconero ha parlato anche di Dusan Vlahovic, sempre al centro di diversi rumors di mercato con il Milan di Massimiliano Allegri che segue la situazione: “Io parlo con tutti, tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, molto professionale, niente altro”.