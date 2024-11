Real Madrid, Ancelotti a Sky: "Il Milan non è partito bene, ma ha molto potenziale"

Intervistato da Sky in vista del match di domani contro il Milan, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid e grande ex della partita, ha dichiarato:

Che effetto sarà domani giocare per la prima volta da avversario in Champions?

"Una partita speciale, soprattutto per i miei trascorsi. Questa è la teoria che gira intorno alla mia carriera, poi ci sarà la pratica con una partita molto bella penso".

Che Milan hai visto nelle ultime partite? Cosa ti aspetti?

“Non è partito bene, ma resta una squadra molto pericolosa perché ha grande qualità davanti, dei giocatori di livello. Diciamo che è una squadra che ha molto potenziale, probabilmente non è riuscita a tirarlo fuori tutto ma ce l'ha e noi dobbiamo essere pronti a giocare una partita difficile"

Una vigilia particolare per voi. Dieci giorni di stop dal Clasico e dopo la decisione di non presentarvi a Parigi: con che sentimento tornate in campo? Rabbia, fiducia, dispiacere?

“No, la verità è che siamo tristi per quello che è successo in Spagna adesso, sta succedendo qualcosa di incredibile. Ci sono molte persone che soffrono, questo è il nostro pensiero. Tutto quello che è stato settimana scorsa è passato e non ha lasciato nessuna traccia negativa”

Che Real Madrid vedremo dal punto di vista dell’identità? Si discute molto della convivenza tra tutti questi campioni, hai pensato a qualcosa di diverso o sarà il solito Real?

“Non abbiamo mai avuto un’identità chiara e mai la vogliamo avere, dobbiamo cercare di adattare il nostro gioco alle caratteristiche dei giocatori che abbiamo e piano piano trovare la versione migliore di ognuno di noi. Non abbiamo fatto il massimo finora, però non siamo lontani. Ci sono partite dove abbiamo fatto molto bene e altre un po' meno. Andrebbe trovata un po’ più di continuità e piano piano la troveremo".