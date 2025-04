Retegui lancia la sfida: "Ora testa al Milan perché dobbiamo vincere"

Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-0 su Bologna, nella quale ha realizzato il gol numero 23 in questo campionato: "Siamo molto contenti per questo risultato, arrivavano da due sconfitte e oggi abbiamo dimostrato a tutti che stiamo bene e abbiamo imparato dagli errori commessi. Speriamo di continuare così, ora testa al Milan perché dobbiamo vincere. Ovviamente voglio fare gol in tutte le partite, lo che è difficile ma l'importante è vincere per andare in Champions.

Poi se arrivo a 30 gol va benissimo. Con Gasperini c'è un bellissimo rapporto, stiamo bene e dobbiamo continuare così".