Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma avrebbe messo sotto contratto un nuovo portiere. Si tratta di Simone Farelli, classe 1983 rimasto svincolato in estate dopo l'esperienza in Serie B al Pescara. Decisivo, secondo quanto si apprende, il parere del preparatore dei portieri giallorosso Savorani, che aveva già lavorato con lui in quel di Siena.