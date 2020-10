Roma, Mancini positivo al Covid-19: non ci sarà contro il Milan

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo, attraverso il suo profilo Instagram, è stato lo stesso centrale giallorosso: "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!". Il giocatore non sarà quindi a disposizione di Fonseca per la sfida di lunedì contro il Milan a San Siro.