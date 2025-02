Roma, Ranieri: "Milan pieno di talento: andremo lì con la nostra umiltà"

vedi letture

La prossima gara del Milan sarà il quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà a San Siro mercoledì alle ore 21. La partita è valida per i quarti di finale e garantisce un posto in semifinale contro la vincente di Inter-Lazio. Domenica sera, dopo il pareggio interno in campionato contro il Napoli, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri si è proiettato già sulla sfida di Milano, come riportato dal sito ufficiale della Roma. Di seguito le sue dichiarazioni in merito alla gara contro il Milan.

Come vi approcciate al Milan in Coppa Italia?

"Affrontiamo una squadra piena di talento, che sappiamo cosa può fare. Noi con la nostra umiltà, con la nostra voglia di fare bene, andremo lì a fare la nostra partita. Poi che vinca chi lo meriti".