Roma, stop di 5 settimane per Under: con il Milan ci sarà

Brutta notizia per la Roma, in seguito allo stop di Cengiz Under, riportato qualche giorno fa in ritiro con la Turchia. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l'attaccante giallorosso, infatti, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro, che lo costringerà a restare fermo per 5 settimane. A meno di complicazioni, dunque, il classe 1997 recupererà per la gara contro il Milan, in programma domenica 27 ottobre alle 18.