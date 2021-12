Salernitana, Colantuono a DAZN: "Non mi è piaciuto l'approccio, Ribery non era al 100%"

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha commentato così a DAZN contro il Milan a San Siro:

Sulla partita: "Il Milan ha fatto come a Genova oggi. Non mi è piaciuto il nostro approccio, sapevamo di dover soffire, ma bisogna cercare di tenerla aperta il più possibile. E invece dopo pochi minuti eravamo già sotti".

Sull'assetto tattico: "Fatichiamo a trovare l'assetto giusto, abbiamo diversi giocatori fuori. Mettere Bonazzoli e Ribery insieme è un'idea. Bonazzoli non ha giocato dall'inizio perchè non era al 100%. Ora è importante recuperare più giocatori impossibile. Con così tanti giocatori fuori non riesco a dare la continuità giusta alla squadra. Anche Ribery oggi non era al 100%".