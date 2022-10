Salisburgo alle 17 in campo contro l'ultima in classifica

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercoledì 2 novembre, alle ore 21, il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Salisburgo nella gara che sarà valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e che sarà decisiva per le sorti future dei rossoneri nella competizione. Gli austriaci, prima di affrontare il Diavolo, sfideranno, oggi alle 17, in campionato, l'Hartberg (ultima della classe in Bundesliga, ndr).