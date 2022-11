Salisburgo, Jaissle dovrà fare a meno di Capaldo e Fernando

MilanNews.it

© foto di Andrea Losapio

Il Salisburgo, avversario questa sera del Milan in Champions League in una partita cruciale per l'accesso agli ottavi di finale, dovrà fare a meno sia del centrocampista Nicolas Capaldo che dell'attaccante Fernando. Ciononostante, vista l'importanza della sfida, il tecnico Matthias Jaissle ha pensato di far viaggiare i ue giocatori indisponibili con il resto della squadra, come riporta stamattina Tuttosport.