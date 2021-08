Sampdoria, alle 19 amichevole contro l'Hellas Verona: i convocati

Decisamente più impegnativa rispetto al test con il Ligorna l’amichevole di questa sera alle 19 per la Sampdoria, contro i gialloblù di Eusebio Di Francesco. Per l’ultimo impegno prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, biglietti in vendita online e presso i botteghini dello stadio. Di seguito l’elenco dei 22 doriani che prenderanno parte alla trasferta lombarda. I blucerchiati affronteranno il Milan nella prima giornata di Serie A 21/22.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Rocha.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Léris, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.