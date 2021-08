Sampdoria, D'Aversa: "Milan squadra molto forte, non dovremo fare errori"

Dopo la vittoria in Coppa Italia con l'Alessandria, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del primo match di campionato in programma lunedì sera col Milan: "Ai ragazzi chiederò quello che gli ho chiesto stasera. Ad ogni partita bisogna rispettare l’avversario, qualunque esso sia. Chiaramente affrontiamo una squadra molto forte, ma c’è il verdetto del campo e dipende da noi. Sicuramente non dovremo fare degli errori commessi questa sera”.