Sampdoria, Ekdal e Quagliarella potrebbero recuperare per il Milan

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Marco Giampaolo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi al "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. In vista della sfida di domenica all'ora di pranzo contro il Milan, i blucerchiati hanno svolto una doppia seduta fra forza e partitelle. Assente ovviamente Manolo Gabbiadini, al quale gli Ultras doriani hanno dedicato uno striscione di vicinanza fuori dal centro sportivo.

Buone notizie arrivano dall'infermeria. Albin Ekdal e Fabio Quagliarella hanno svolto i primi test sul campo e potrebbero essere a disposizione dell'allenatore per la trasferta di San Siro. Gran parte del lavoro con la squadra per il neo acquisto Sebastian Giovinco mentre Maya Yoshida si è sempre allenato a parte. Il difensore giapponese potrebbe rientrare per la gara contro l'Empoli.