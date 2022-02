Sampdoria, infortunio per Gabbiadini: domani la risonanza magnetica per l'attaccante blucerchiato

"Sono preoccupato per Gabbiadini". Mister Marco Giampaolo non nasconde apprensione nei confronti del suo attaccante, costretto ad uscire nella prima frazione di gara del match vinto per 4-0 contro il Sassuolo per un problema al ginocchio sinistro. La punta di Calcinate, nella giornata di domani, effettuerà la risonanza magnetica. La speranza per i blucerchiati è che si tratti di una semplice distorsione.