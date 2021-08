Sampdoria, oggi spazio ad una prolungata esercitazione tattica. Primo allenamento per De Luca

Il sito ufficiale della Sampdoria ha comunicato ciò che si è svolto oggi al centro sportivo blucerchiato in vista dell'esordio stagionale di Quagliarella e compagni in Coppa Italia e della prima di campionato contro il Milan: "C’è un volto nuovo a Bogliasco: è quello di Manuel De Luca. L’attaccante ex Chievo ha svolto per la un allenamento agli ordini di mister Roberto D’Aversa, sostenendo una seduta di quasi due ore incentrata su potenziamento settoriale ed esercizi tecnici. Il neoacquisto blucerchiato ha poi proseguito con un lavoro specifico in palestra mentre sul campo 2 del “Mugnaini” il resto della squadra ha partecipato ad una prolungata esercitazione tattica".