Sassuolo, Dionisi: "Rispettiamo, più che temiamo, il Milan. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto e qualità con il mercato"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, trascritte dalla redazione di TMW, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Cosa dobbiamo temere? Il Milan. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi proveremo a fare il massimo.