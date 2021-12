Serie A, allarme no vax. CorSport: "Ci sarebbe anche un titolare della Roma"

"Serie A, allarme no vax. Ci sarebbe anche un titolare della Roma" scrive il Corriere dello Sport. La variante Omicron spaventa la Serie A. Capienza ridotta negli stadi ma le società devono fare i conti con l'aumento dei casi di positività in rosa. E a queste vanno aggiunti i casi dei no vax. "Nella Roma, per esempio, risulterebbe un no vax: proprio uno dei titolari della squadra di Mourinho". Problemi che riguardano tutti i club di A e che potrebbero essere risolti a breve. Un altro problema: alcuni calciatori che arrivano dall'est Europa sono vaccinati Sputnik, vaccino non riconosciuto in Ue.