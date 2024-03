Serie A, Empoli-Cagliari 0-1: decide un gol di Jankto

Successo fondamentale per il Cagliari di Claudio Ranieri nello scontro salvezza contro l'Empoli al Castellani. A decidere l'incontro, terminato 1-0 per i sardi, è Jakub Jankto al termine di una sfida ruvida e ricchissima di agonismo e intensità.

Il primo tempo di chiude sullo 0-0, con le emozioni che portano le firme di Cambiaghi, per lui palo dopo una bella azione personale, e di Lapadula con una apprezzabile girata di testa ben controllata da un reattivo Caprile.

Nella ripresa i ritmi e l'agonismo si alzano, le squadre si aprono e le occasioni aumentano: l'Empoli esulta grazie alla rete di Liberato Cacace, ma l'urlo del Castellani viene strozzato dal VAR che cancella il gol per fuorigioco millimetrico. Passata la paura il Cagliari si risistema e trova il vantaggio: percussione di Zappa a destra, conclusione di Nandez respinta da Caprile e ribattuta vincente di Jankto, bravo ad accompagnare l'azione e a ribadire in gol. L'Empoli non si scompone più di tanto e porta avanti il suo piano partita, con le accelerazioni di Niang e Cambiaghi che mettono spesso in apprensione la retroguardia sarda. Ma i tentativi restano tutti vani, con la squadra di Ranieri che porta a casa un successo tanto sofferto quanto fondamentale.