Serie A, Lazio-Spezia 4-0: dominio biancoceleste all'Olimpico

Il lunch match della domenica tra Lazio e Spezia termina con un netto 4-0 a favore dei padroni di casa. La squadra di Sarri ha dominato in lungo e largo e ha meritato la vittoria, arrivata nonostante il rigore sbagliato da Immobile nei primi minuti del match. Il pareggio comunque non regge al lungo, visto che Zaccagni, in tap in, la sblocca al dodicesimo. Il raddoppio arriva poco dopo, al minuto 24, con un gran gol dell'ex rossonero Romagnoli. Molto bravo il difensore ad impattare al volo un pallone sporco al limite dell'area. Nella ripresa ci pensa Milinkovic-Savic a chiudere i giochi con una doppietta. La Lazio raggiunge così il Milan a 17 punti in classifica.