Serie A, Napoli-Sassuolo 1-0: per Conte decide Lobotka

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:11L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Il Napoli batte il Sassuolo di misura: un 1-0 firmato da Lobotka nei primi minuti di gioco. Dopo il gol del centrocampista la squadra di Conte esce un po' dalla partita, con i neroverdi che prendono coraggio ma non riescono a lasciare il segno.

Nella ripresa vari problemi per Conte: fuori Elmas e Rrahmani per infortunio. Da capire anche le condizioni di Politano, che è sembrato dolorante dopo un tiro nel finale di partita.