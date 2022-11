MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte la Roma per 1-0 e si aggiudica il derby della capitale! Partita al di sotto delle aspettative per spettacolo e tasso tecnico, decide il gol di Felipe Anderson viziato da un errore folle di Ibanez in uscita: la Lazio è attenta per il resto della sfida e il risultato regge fino al triplice fischio.