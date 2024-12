Sky - Cristante non recupera e salta la trasferta di San Siro contro il Milan

Intervenuto dall'esterno di Trigoria nella mattinata di Sky Sport 24, il collega Angelo Mangiante ha fatto il punto in casa Roma in vista dell'importante e delicata trasferta che aspetta la formazione di Claudio Ranieri domenica sera.

La Lupa sarà infatti ospite del Milan a San Siro, ma per la partita in programma alla Scala del Calcio l'allenatore giallorosso dovrà fare a meno di Bryan Cristante. Il centrocampista della Nazionale ha avuto una distorsione alla caviglia che sembrava di quelle risolvibili in 10, due settimane al massimo, e invece i tempi sono prolungati e quindi non partirà per Milano.

Per il resto Claudio Ranieri avrà tutto il resto della rosa a disposizione, a differenza di Paulo Fonseca che dovrà fare a meno, fra gli altri, di Rafael Leao e Christian Pulisic.