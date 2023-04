Sky - Napoli, Osimhen ha lasciato il Centro sportivo di Castel Volturno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce l'inviato di Sky nel ritiro del Napoli, Victor Osimhen ha da poco lasciato il Centro sportivo di Castel Volturno e dunque non dovrebbe essere convocato per il match di domani contro il Milan (la squadra di Spalletti partirà a breve per Milano). L'attaccante nigeriano non ha ancora recuperato dal problema muscolare rimediato in nazionale.