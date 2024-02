Slavia, Trpišovský: "Milan squadra da Champions: arriveranno Leao, Giroud e Theo. Sono contento"

vedi letture

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa Lague ed è stato sorteggiato con lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca che al momento occupa il secondo posto del campionato nazionale e che nei gironi della competizione europea ha battuto la Roma, facendola arrivare seconda. Il mister dei cechi è Jindřich Trpišovský che è tecnico della squadra dal 2018 e che negli ultimi cinque anni l'ha portata spesso in zone europee interessanti: due volte ai quarti di Europa League e una a quelli di Conference League. Trpišovský ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dello Slavia per commentare il sorteggio.

Il commento di Jindřich Trpišovský sul sorteggio con il Milan: "Sono felice che incontreremo un altro grande club, questo è sempre il nostro desiderio. Se c’è l’opportunità di vivere un’altra vacanza calcistica all’Eden (stadio Slavia, ndr), vogliamo realizzarla. Anche perché lo Slavia non ha mai giocato contro l'AC Milan nella storia moderna, è bello che la gente possa venire a vedere la partita tra Slavia e Milan. Arriveranno giocatori come Leao, Giroud o Hernandez. Sono contento che possiamo affrontare l'egemone degli anni Novanta. Per me questa è una squadra al livello della Champions League. È un grande onore per tutta la Slavia".