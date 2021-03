Solskjaer: "Rashford? Domani probabilmente non ci sarà. Oggi non si è allenato"

Durante la conferenza stampa in vista di United-Milan, l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha annunciato l'assenza nel match di domani di Marcus Rashford (per un infortunio alla caviglia rimediato nel match di domenica contro il Manchester City, ndr): "Domani probabilmente non ci sarà. Solitamente sono una persona ottimista, ma non credo che domani sia disponibile. Sta ricevendo delle cure e oggi non si è allenato con noi".