Spalletti: "Siamo tutti d'accordo, milanisti esclusi, su ciò che è successo a San Siro"

Intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita, Luciano Spalletti , al termine della gara contro il Verona, ha parlato così della designazione arbitrale del polacco Szymon Marciniak per Napoli-Milan : "Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d’accordo su quello che è accaduto - ha dichiarato il tecnico degli azzurri. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissa.

Quello che succedere nella prossima non lo so. Stasera La Penna ha diretto bene, ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta, troppe interruzioni non vanno bene".