Spezia, Maggiore: "Ieri era fondamentale non lasciarli giocare, tra i giocatori del Milan c'era nervosismo"

Giulio Maggiore, attaccante dello Spezia, è stato intervistato da Sky Sport. Lo spezzino è tornato sul match di ieri vinto dalla formazione allenata da mister Italiano.

Tifi ancora Inter? "La passione per l’Inter c’è sempre, li seguo quando giocano. La vittoria è servita allo Spezia e potrebbe servire anche all’Inter stasera, vediamo se ne approfitterà"

Come era stata preparata la partita di ieri? “Sapevamo che dovevamo andare più forti di loro, era fondamentale non lasciarli giocare puliti. L’abbiamo preparata così e ci ha portato il risultato che speravamo. Se vai in campo determinato e aggressivo fin da subito puoi trarne vantaggio”.

“Non capita tutti i giorni avere una foto con Ibra. Una bella foto per una serie di cose. Cosa ci stavamo dicendo? C’era stato un contatto in area, lui voleva un rigore e io gli ho fatto una battuta. Per loro non è stata una partita facile, c’era un po’ di nervosismo tra i giocatori del Milan”.