Spezia-Milan, tanti gli infortunati nei liguri: ecco di chi si tratta

Sabato sera alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà lo Spezia in trasferta. Nei liguri però, che bene stanno facendo in questo loro primo campionato di Serie A, mancheranno diversi elementi della rosa. Il tecnico Vincenzo Italiano, come riportato dal sito SpeziaCalcioNews, dovrà rinunciare al capitano Claudio Terzi e al terzino Salva Ferrer. Ma i problemi più grandi saranno nel reparto offensivo dato che sicuramente contro il Milan non ci sarà Roberto Piccoli. Oltre a lui, sono acciaccati anche Diego Farias e M'Bala Nzola, che difficilmente recupereranno.

