Sticchi Damiani condanna i fischi durante il minuto di silenzio ma aggiunge

vedi letture

Come riportato da Sportmediaset, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato i cori dei tifosi salentini durante il minuto di silenzio per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Queste le sue parole:

"Fischi al minuto di silenzio prima di Milan-Lecce? Sono cose che riguardano i tifosi e io le lascerei ai tifosi. Penso che il minuto di raccoglimento vada sempre rispettato, però la nostra tifoseria è ferita da alcune mancate attenzioni del passato. Giusto o sbagliato manifestarlo così, sono cose su cui io non entro, però se è stato fatto è perché ci sono delle ferite ancora aperte", ha concluso all'arrivo nella sede della Lega Calcio Serie A per l'odierna assemblea dei club. La "ferita aperta" a cui si riferisce Sticchi Damiani è il mancato minuto di silenzio che non è stato concesso per l'improvvisa morte del massaggiatore del Lecce Graziano Fiorita avvenuta lo scorso aprile.