TMW - Criscito: "Milan? Si aspetteranno un Genoa aggressivo e determinato"

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato così a TMW e agli altri media presenti a un evento solidale per gli sfollati del Ponte Morandi: "Speriamo che il 2019 sia positivo. Vogliamo fare un girone di ritorno molto buono. Nel girone d'andata siamo stati altalenanti, dobbiamo lavorare sugli errori ed evitarli alla ripresa del campionato".

Sulla prossima gara di Serie A col Milan: "All'andata avremmo sicuramente meritato qualcosa in più dopo una grande partita. Ora tutti si aspetteranno un Genoa aggressivo e determinato. Lavoreremo proprio per questo".

Sul modulo: "Siamo a disposizione del mister. Abbiamo giocatori che dietro possono giocare sia a tre che a quattro".

Sul girone d'andata: "In alcune gare siamo stati sfortunati, in altre ci abbiamo messo del nostro. Quando si cambia tanto le difficoltà ci sono, l'importante è lavorare e cercare di migliorare".

Sulla seconda difesa peggiore del campionato: "Abbiamo subito tante reti, è vero. La colpa non è solo della difesa, ma di tutti. Dobbiamo difendere in undici. Pesa anche il calo di concentrazione, serve restare concentrati fino agli ultimi secondi visti i tanti gol subiti nel finale finora".

Sull'obiettivo stagionale: "Il nostro primo obiettivo resta la salvezza".

Sui talenti da blindare a gennaio: "Per noi è importantissimo tenerli. Abbiamo giocatori giovani, che hanno dimostrato di essere grandi campioni".

Sul mercato: "Bisogna chiedere alla società, io penso a giocare. Se dovesse arrivare qualche elemento importante come Rog, sarebbe sicuramente ben accolto dalla squadra. Come ho detto prima, tutti noi speriamo soprattutto di non perdere calciatori come Kouamé, Romero e Piatek: ci servono e fanno la differenza".

Su Piatek: "Ho visto fin dal ritiro che avevamo davanti un gran giocatore. Nessuno chiaramente si aspettava questo exploit al suo primo anno in Serie A, speriamo che possa continuare a segnare così tanto".

Sul 2019: "Spero che possa essere l'anno di Piatek e Kouamé. Il primo ha già segnato tanto, il secondo sta facendo grandi prestazioni e ci auguriamo che possa fare anche lui qualche rete in più".

Su Radu: "È un giovane interessante. Ha personalità e questo è molto importante per un portiere. Ha commesso qualche errore, ma ha mantenuto sempre la testa alta. Ha fatti grandi parate e ci ha salvato più di una volta, come contro l'Atalanta. Farà sicuramente strada".

Sulla speranza per il prossimo anno: "Spero che il Genoa possa arrivare in alto, lo meritano i tifosi e il club".