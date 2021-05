TMW - Juventus, come arriva la formazione di Pirlo alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Juventus e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione bianconera in vista della sfida con i rossoneri: "Andrea Pirlo ritrova Federico Chiesa per il big match contro il Milan che vale punti importanti in chiave Champions. L’esterno si candida per un posto da titolare sul lato mancino della mediana ed è in vantaggio su McKennie, con Cuadrado sulla destra e la cerniera di centrocampo composta da Bentancur e Rabiot. Davanti a Szczesny spazio a Danilo e Alex Sandro sugli esterni con De Ligt e Chiellini, avanti su Bonucci, coppia centrale. Al fianco di Ronaldo ballottaggio aperto tra Morata e Dybala con lo spagnolo leggermente favorito."