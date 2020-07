Scarico per la Lazio a Formello neanche 24 ore dopo la vittoria di Torino. La notizia di giornata è il rientro di Leiva in gruppo: il suo recupero diventa fondamentale per sabato, quando contro il Milan Inzaghi rinuncerà anche agli squalificati Caicedo e Immobile. Differenziato per Adekanye, Marusic ha effettuato controlli in Paideia.