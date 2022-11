TMW - Non si ferma lo shopping in Serie A di Paratici e Conte per il Tottenham

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non c'è cinque senza sei. Soprattutto se i primi quattro hanno dato, di fatto, tutti esito ben più che positivo. Parliamo del Tottenham di Fabio Paratici e di Antonio Conte, direttore sportivo e allenatore che viaggiano in sintonia totale sulle scelte di mercato. Soprattutto sulle idee avute nelle ultime sessioni per quanto riguarda lo 'shopping' in Serie A. Sono migliorati e hanno aumentato già il proprio rendimento e valore tutti: Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Cristian Romero e vale anche per le giocate sulla sinistra di Ivan Perisic. In attesa del 'quinto', che sarà Destiny Udogie dell'Udinese, già acquistato ma parcheggiato ancora per una stagione in Friuli, non si interrompono le attenzioni del duo italiano verso la Serie A. Con un prossimo obiettivo chiaro: Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta.

