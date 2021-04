TMW - Parma-Milan, la probabile formazione di mister D’Aversa

Tra poche ore il Milan di Stefano Pioli sfiderà al Tardini il Parma di D'Aversa. Un crocevia importantissimo per i rossoneri in ottica Champions League ed una gara cruciale per la salvezza, invece, per i crociati. Dunque, ecco, di seguito, la probabile formazione dei padroni di casa:

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Valenti, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.