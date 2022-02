TMW - Salernitana, allenamento spostato alle 15 per permettere a Nicola di dirigerlo

Si avvicina sempre di più l'ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico è già in viaggio per Salerno e successivamente firmerà il suo contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva. L'allenamento della squadra, inizialmente previsto per le 10, è stato spostato alle ore 15, in modo da permettere allo stesso Nicola di dirigerlo.