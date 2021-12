TMW - Udinese-Milan, la probabile formazione dei friulani

Non sono previsti grandi scossoni dal punto di vista tattico in casa Udinese visto che il nuovo tecnico ad interim Gabriele Cioffi non ha avuto molto tempo per lavorare come primo allenatore. Probabile dunque si vada verso la riconferma dell’alternanza tra difesa a 3 e a 4 con Silvestri in porta, Perez, Becao e Nuytinck in difesa. Assente Samir per squalifica. Udogie e il rientrante dalla squalifica Molina agiranno sulle fasce. In mezzo Arslan e Walace. Davanti Success e Deulofeu supporteranno Beto.