TMW - Verso Milan-Udinese, la probabile formazione dei friulani

Esordio in quel di San Siro per l’Udinese, con Sottil che dovrà tirare già fuori il meglio dalla rosa a disposizione. Classico 3-5-2 con Silvestri in porta, in difesa possibile il rientro di Becao, con Nuytinck centrale e Nehuen Perez sulla sinistra. Sulle fasce dubbio Udogie, c’è una trattativa con il Tottenham in corso, con il ragazzo che però dovrebbe restare un anno in Friuli in prestito; quindi, è possibile che sia comunque della gara. In caso contrario invece è pronto Masina. Dalla parte opposta ci sarà Soppy. In mezzo Walace in cabina di regia affiancato da Makengo e Pereyra dato che Arslan non è ancora al meglio. Davanti insieme a Deulofeu può esserci il ritorno di Beto, in alternativa si scalda Success.