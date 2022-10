Torino, lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro per Aina. Out contro il Milan

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Torino, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Aina hanno confermato il quadro della risonanza magnetica: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Non sarà, dunque, a disposizione di Ivan Juric per il match contro il Milan.