Torino, Mazzarri sulla sfida contro il SudTirol: "Attenzione ai supplementari e ai rigori: servirà scendere in campo nel modo giusto. Ci saranno cambi di formazione"

Il Torino sarà impegnato domani sera contro il Sudtirol in Coppa Italia. L'allenatore dei granata Walter Mazzarri ha parlato così della sfida, soffermandosi sulla necessità di evitare i supplementari e gli eventuali rigori: "SudTirol? Oltre a loro ha eliminato il Venezia, ottima squadra di B. La storia dice che se si sottovalutano certi impegni, se ne pagano le conseguenze. Alcune squadre hanno sbagliato l'approccio e sono state eliminate. Bisogna anche stare attenti ai supplementari e agli eventuali rigori. Occorre entrare in campo nella maniera giusta. Ci saranno cambi scontati in formazione e dobbiamo fare una partita all'altezza, degna dei nostri valori e della nostra classifica. Considerando che chi gioca poco deve essere bravo, per darmi delle indicazioni".