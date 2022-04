Torino-Milan, l'ex Pellegri sarà il vice Belotti: Zaza e Sanabria sono infortunati

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista della sfida di domenica fra Torino e Milan, i granata si presenteranno con Pietro Pellegri come vice Andrea Belotti nel ruolo di prima punta in attacco. Come riportato dai colleghi di Toro.it, con Simone Zaza (in dubbio per problemi muscolari) e Tony Sanabria (fuori ancora un paio di settimane per un fastidio al ginocchio) fuori dai giochi, sarà proprio l’ex Milan a fungere da prima alternativa come centravanti. Sulla trequarti i granata giocheranno, quasi sicuramente, con l’altro ex, Tommaso Pobega, affiancato da Josip Brekalo.