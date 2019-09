Torino, Rincon: "È stata una bella rimonta, il mister è stato bravo a leggere la partita"

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha parlato in zona mista dopo il successo con il Milan. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà. Dopo le due sconfitte di fila eravamo un po' tesi, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, il mister è stato bravo a leggere la partita. È stata una bella rimonta, potevamo chiuderla prima per soffrire un po' meno alla fine e da questo punto di vista dobbiamo crescere. Ci siamo parlati all'intervallo, non eravamo noi nel primo tempo: la squadra c'è, ha dimostrato che segue il mister. Non dobbiamo mai perdere la nostra umiltà: le nostre migliori partite arrivano quando soffriamo tutti insieme. Belotti? Nel momento di maggior difficoltà ha tirato fuori tutte le sue qualità. Sirigu? Ha fatto una bellissima parata nel finale, non è certo la prima che fa. Siamo contenti di avere persone con questo tipo di carattere in squadra".