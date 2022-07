Udinese, annullata la partita di domenica prossima contro lo Schalke 04

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Annullata la partita di domenica prossima tra Udinese e Schalke 04 per volere delle autorità austriache di Mittersill, e sfideranno invece gli sloveni dell'Illiria Lubiana. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dai friulani:

"In seguito alle disposizioni delle locali autorità di Polizia, la gara amichevole, originariamente prevista per domenica, ore 16,30, a Mittersill contro lo Schalke 04, è annullata per motivi di ordine pubblico.

I bianconeri, in sostituzione di questo match, disputeranno un test contro la formazione slovena dell’Iliria Ljubljana. La gara si disputerà al Dolomitenstadion di Lienz con calcio di inizio alle ore 17 e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Udinese Tv, canale 12 del digitale terreste in Friuli Venezia Giulia.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio di Lienz con tariffa unica 10€, under 15 gratis.

Si ricorda a tutti i tifosi che Udinese Tv trasmetterà in diretta esclusiva anche la sfida di domani contro l’Union Berlino che si disputerà sempre a Lienz con calcio di inizio alle 15.15".