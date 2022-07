Udinese, Arslan: "Ad agosto tante partite difficili e abbiamo bisogno di tanti punti"

© foto di DANIELE MASCOLO

Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese prima avversaria del Milan in campionato, si è così espresso a UdineseTV sulla nuova stagione: “Abbiamo tante partite difficili da affrontare prima della sosta ed abbiamo bisogno di tanti punti. Dobbiamo però pensare a partita dopo partita. Ad agosto abbiamo tanti match e daremo il massimo per fare il meglio possibile.”

Sul tecnico Sottil: “Abbiamo svolto solo cinque giorni con lui ma sappiamo che è stato un giocatore con grande carattere e che ha giocato quattro anni qui a Udine con l’Udinese. Per ora gli allenamenti stanno andando bene ed in queste prime sedute è stato fatto un buon lavoro. Ha una bella idea di calcio e di alto livello.”

Sui suoi obiettivi personali: “Io sempre penso alla squadra. Lotto e combatto per la squadra in quanto per me l’importante è vincere la partita e non penso solo a me “.

Sulle amichevoli: “Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo anche nuovi giocatori in squadra e c’è bisogno di dare il massimo. A fine agosto vedremo se abbiamo lavorato bene o no. In merito alla partita contro i Blues penso che sia sicuramente una bella partita ed un regalo per i nostri tifosi, ma per noi tutte le partite sono importanti e ci faremo trovare pronti per la Coppa Italia prima e il campionato poi.”