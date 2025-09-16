Udinese, Atta: "Siamo un gruppo che ha molta qualità"
Arthur Atta, su Udinese Tonight su TV12 ha commentato così l'inizio della stagione: "Abbiamo lavorato molto durante la prestagione, anche per questo stiamo facendo un buon inizio. Abbiamo capito che era importante vincere anche le amichevoli e infatti le ultime quattro le abbiamo vinte, così come la prima ufficiale in Coppa Italia. Non è una sorpresa, è più una questione di continuità".
"L'anno scorso avevamo giocatori importanti come Lucca e Thauvin per segnare gol, ora abbiamo capito che siamo un gruppo che ha molta qualità: dobbiamo dare tutto con intensità e per adesso va bene così. Credo che abbiamo capito e imparato dall'anno scorso, quando nelle ultime dieci partite non abbiamo giocato bene. Non vogliamo commettere gli stessi errori, dobbiamo continuare a lavorare così".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan