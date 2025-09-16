Udinese, Atta: "Siamo un gruppo che ha molta qualità"

vedi letture

Arthur Atta, su Udinese Tonight su TV12 ha commentato così l'inizio della stagione: "Abbiamo lavorato molto durante la prestagione, anche per questo stiamo facendo un buon inizio. Abbiamo capito che era importante vincere anche le amichevoli e infatti le ultime quattro le abbiamo vinte, così come la prima ufficiale in Coppa Italia. Non è una sorpresa, è più una questione di continuità".

"L'anno scorso avevamo giocatori importanti come Lucca e Thauvin per segnare gol, ora abbiamo capito che siamo un gruppo che ha molta qualità: dobbiamo dare tutto con intensità e per adesso va bene così. Credo che abbiamo capito e imparato dall'anno scorso, quando nelle ultime dieci partite non abbiamo giocato bene. Non vogliamo commettere gli stessi errori, dobbiamo continuare a lavorare così".