Udinese, ieri primo allenamento personalizzato per Deulofeu

Due sedute di allenamento anche ieri a Lienz per l'Udinese, primo avversario del Milan in campionato. Al mattino la squadra ha svolto un lavoro tattico per reparti mentre, nella sessione pomeridiana, prove tecniche in vista dell'amichevole di domani contro il Qatar. Rientrato a Lienz e subito in campo nel pomeriggio per una seduta personalizzata Gerard Deulofeu. Lo riporta udinese.it.