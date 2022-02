Udinese, il programma del pre Milan: rifinitura e partenza per Milano

Come riportato da udinese.it, sito uffficiale del club friulano, Gabriele Cioffi ha stilato per i suoi calciatori il seguente programma alla vigilia della sfida contro il Milan prevista per domani: questo pomeriggio è in programma la partenza per Milano subito dopo l'allenamento di rifinitura al "Bruseschi", centro di allenamento del club dei Pozzo.